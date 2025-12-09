«Реал» и «Барселона» узнали своих соперников по Кубку Испании

«Реал» сыграет с «Талаверой» из 3-го дивизиона в 1/16 финала Кубка Испании, «Барса» – с «Депортиво Гвадалахара», «Атлетико» – с «Атлетико Балеарес» из 4-й лиги
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании.
На этой стадии турнира «Реал» и «Барселона» встретятся с командами из третьего по силе дивизиона – «Талаверой» и «Депортиво Гвадалахара» соответственно. Мадридский «Атлетико» сыграет с «Атлетико Балеарес» из четвертой лиги.
Все пары 1/16 финала:
«Оренсе» – «Атлетик»;
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико Мадрид»;
«Талавера» – «Реал Мадрид»;
«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона»;
«Мурсия» – «Бетис»;
«Эльденсе» – «Реал Сосьедад»;
«Бургос» – «Хетафе»;
«Культураль Леонеса» – «Леванте»;
«Эйбар» – «Эльче»;
«Депортиво» – «Мальорка»;
«Расинг» – «Вильярреал»;
«Спортинг Хихон» – «Валенсия»;
«Уэска» – «Осасуна»;
«Гранада» – «Райо Вальекано»;
«Альбасете» – «Сельта»;
«Алавес» – «Севилья».
