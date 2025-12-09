«Вильярреал» поддержал вингера, подвергшегося расистским оскорблениям

«Вильярреал» поддержал Николя Пепе, подвергшегося расистским оскорблениям.

Вингер испанского клуба и Кот-д′Ивуара пошутил о сборной Марокко, заявив, что она не выигрывала Кубок Африки с 1818 года. В ответ он получил множество оскорблений в свой адрес.