«Вильярреал» поддержал вингера, подвергшегося расистским оскорблениям

«Вильярреал» о расизме в адрес Николя Пепе: «В футболе, как и в жизни, этому нет места. Клуб отвергает любые акты словесного или физического насилия»
«Вильярреал» поддержал Николя Пепе, подвергшегося расистским оскорблениям.
Вингер испанского клуба и Кот-д′Ивуара пошутил о сборной Марокко, заявив, что она не выигрывала Кубок Африки с 1818 года. В ответ он получил множество оскорблений в свой адрес.
«В футболе, как и в жизни, нет места расизму. «Вильярреал» отвергает любые акты словесного или физического насилия. Клуб выражает наилучшие пожелания и силы Николасу Пепе, пострадавшему от расистских оскорблений. Мы с тобой», – сказано в сообщении «Вильярреала».
