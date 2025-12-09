В комитет по этике ФИФА была подана официальная жалоба, в которой утверждается о «неоднократном нарушении» обязанности соблюдать политический нейтралитет, а также содержится просьба о расследовании процесса вручения президенту США Дональду Трампу первой Премии мира ФИФА.

Жалобу подала некоммерческая организация FairSquare, занимающаяся вопросами прав трудящихся-мигрантов, политических репрессий и спорта. В документе подробно описываются четыре предполагаемых нарушения Инфантино статьи 15 Кодекса этики ФИФА: они все связаны с публичной поддержкой Трампа.

Санкции за нарушение любых правил и положений ФИФА могут включать предупреждение, выговор, штраф, обучение по соблюдению правил и запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.