Экс-тренер "Валенсии" готов возглавить "Спартак"

Бывший главный тренер "Партизана", "Вальядолида" и "Валенсии" Мирослав Джукич заявил, что готов возглавить московский "Спартак".

Последним местом работы сербского специалиста был испанский "Спортинг Хихон" (2019–2020).

"Допускаю, что кто-то из моих представителей предлагал меня на пост главного тренера "Спартака", но прямых контактов с российским клубом у меня нет. Ранее ко мне проявляли интерес ряд клубов РПЛ, но до конкретики дело так и не дошло. Я готов возглавить "Спартак"! Если от них поступит предложение, то я соглашусь. Это один из главных клубов в России, и для меня будет хорошим опытом поработать в РПЛ", — передает слова Джукича Sport24.

Сезон 2025/2026 "Спартак" начинал под руководством сербского специалиста Деяна Станковича. 11 ноября Станкович был уволен из московского клуба, и исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Вадим Романов.

Первый отрезок сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.