Гендиректор «Спартака» поведал о трансферных планах клуба

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о трансферных планах клуба.

— У «Спартака» достаточно сильный состав. По стоимости — состав номер 2. А если пробежаться по всем позициям, думаю, практически все игроки топ-2 или топ-3 на своих позициях в РПЛ. Означает ли это, что мы полностью удовлетворены составом? Конечно, нет. Мы стремимся усилить определенные позиции. Вы видите, например, кто резко выстрелил за последние недели. Естественно, нам хочется, чтобы бэкап был такой же, — сказал Некрасов.

По итогам 18 туров российского чемпионата «Спартак» под руководством Вадима Романова идет на шестом месте в турнирной таблице с 29 очками на своём счету.

«Красно-белые» в первой части сезона победили в восьми матчах, сыграли пять раз вничью и потерпели пять поражений.

По окончанию зимней паузы красно-белые сыграют в 19 туре РПЛ на выезде против Сочи. Точная дата игры будет объявлена позже.

Лидером РПЛ после первой части сезона является «Краснодар», набравший 40 очков.