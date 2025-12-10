Гришин о желании Макарова уйти из «Динамо»: «Это не потеря – футболист ниже среднего уровня, засветился в «Нефтехимике» и «Рубине» в 2-3 матчах. Для задач борьбы за титулы Денис не подходит»
Бывший игрок «Динамо» Александр Гришин считает, что Денис Макаров не соответствует уровню клуба.
После матча со «Спартаком» в 18-м туре Мир РПЛ (1:1) Макаров заявил о желании покинуть «Динамо»: «Буду просить уйти при этом тренерском штабе. Ноль минут за 4 игры – ноль респекта и уважения».
«Макаров – это не потеря для «Динамо». Это провальный трансфер. Засветился в «Нефтехимике» и «Рубине» в 2-3 матчах, «Динамо» поторопилось его купить. Это футболист ниже среднего уровня. А такие высказывания про тренерский штаб его не красят. Никакой тренер не будет не ставить игрока себе в ущерб. Макаров проигрывает конкуренцию Гладышеву, а это будущее «Динамо». У Макарова в «Динамо» шансов нет. Он не принес никакой пользы клубу. Он не подходит для задач борьбы за титулы. Ему надо уходить из «Динамо». Мне он никогда не нравился по игре», – сказал Гришин.
