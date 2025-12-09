Месси второй год подряд признали самым ценным игроком сезона в MLS

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона в Главной лиге футбола (MLS). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Месси получил награду во втором сезоне подряд, в 2024 году он также стал лучшим игроком турнира. Это первый случай в истории лиги.

По итогам сезона Месси вместе с "Интер Майами" стал чемпионом MLS, команда выиграла трофей впервые в истории. С "Интер Майами" 38-летний аргентинец выиграл четвертый титул. Ранее футболист в составе клуба стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024) и Восточной конференции в плей-офф.

В регулярном чемпионате Месси в 28 матчах забил 29 голов и отдал 16 голевых передач. В 6 матчах плей-офф аргентинец забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.

Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". По ходу карьеры игрок защищал цвета испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен", с лета 2023 года он выступает за "Интер Майами". Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022), Финалиссиму (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).