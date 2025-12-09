Слишкович — о Соболеве: я его как человека обожаю. Он в сердце и в душе хороший

Бывший главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о ситуации с нападающим Александром Соболевым в период работы в московском клубе.

© Чемпионат.com

«Я его (Соболева) как человека обожаю. Он в сердце и в душе хороший. У него есть свои моменты. Но он не плохой. Он должен только понять, и он это знает, что есть правило футбола: что говорится в раздевалке, остаётся в раздевалке. Это правило, которое (существует) 100 лет в футболе. Ты не должен это рассказывать», — сказал Слишкович в выпуске шоу «‎Премьер-лига несправедливости»

Ранее Александр Соболев рассказал историю, как Слишкович отстранил Соболева от команды на финал Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» в сезоне-2023/2024. После вылета красно-белых из турнира Соболев написал тренеру сообщение: «Финал вместе на диване посмотрим».