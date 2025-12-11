Слухи об интересе к Салаху со стороны саудовцев распространяет его агент

Салах не интересен саудовцам. «Аль-Наср» Роналду, «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад» не планируют переговоры, слухи – пиар-акция агента вингера «Ливерпуля» (Asharq Al-Awsat)
Клубы из Саудовской Аравии не проявляют большого интереса к вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.
Напомним, что 33-летний египтянин несколько матчей провел в запасе, а после игры с «Лидсом» (3:3) раскритиковал клуб и тренера Арне Слота. После этого Мохамед не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).
Сообщалось, что Салах интересен «Аль-Насру» Криштиану Роналду, «Аль-Хилалю» Малкома, «Аль-Ахли» Рияда Мареза, «Аль-Иттихаду» Карима Бензема и «Аль-Кадисии» Матео Ретеги, арабские клубы готовы якобы «сделать все возможное», чтобы подписать вингера.
Однако, как утверждает Asharq Al-Awsat со ссылкой на официальные источники в Саудовской Аравии, местные клубы даже не рассматривают возможность переговоров с Салахом. Все инсайды на эту тему – скорее пиар-акция со стороны агента Мохамеда и людей из его окружения.
Источники подчеркнули, что саудовские клубы «не предпринимали никаких шагов» в направлении подписания Салаха, главным образом из-за того, что контракт египетского футболиста с «красными» действует до середины 2027 года. Отмечается, что упоминание саудовских клубов стало обычным явлением, когда у игроков возникают проблемы с их клубами, и это делается с целью завышения их стоимости или создания искусственного интереса к ним.
«Саудовские клубы не обращают внимания на то, что сообщается в международных информационных агентствах, спортивных СМИ или социальных сетях», – заявил источник.
В «Аль-Хилале» назвали слухи «безосновательными». Аналогичное опровержение поступило и со стороны «Аль-Кадисии».
Хиддинк об игре Сафонова и Забарного за «ПСЖ»: «Все люди должны жить в мире. Футбол может помочь, как эти два игрока»
Президент «Урала»: «У Березуцкого задача напрямую выйти в РПЛ. Если нет, зачем мы меняли тренера? У Василия большое будущее, он на долгие годы может принести нам пользу»
Кириос о «Битве полов»: «У Соболенко первая подача лучше, чем у некоторых мужчин в туре. Легкой прогулки точно не будет»
Хиддинк об игре Сафонова и Забарного за «ПСЖ»: «Все люди должны жить в мире. Футбол может помочь, как эти два игрока»
Президент «Урала»: «У Березуцкого задача напрямую выйти в РПЛ. Если нет, зачем мы меняли тренера? У Василия большое будущее, он на долгие годы может принести нам пользу»
Кириос о «Битве полов»: «У Соболенко первая подача лучше, чем у некоторых мужчин в туре. Легкой прогулки точно не будет»