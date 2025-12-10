Выяснилось, какой клуб возглавит Станкович

Руководство белградской «Црвены звезды» рассматривает кандидатуру серба Деяна Станкович на место главного тренера клуба. Об этом сообщает Sportklub.

Причиной смены тренерского штаба является недовольство руководства клуба текущими результатами и игрой команды. «Црвена звезда» уже провела переговоры с тренером.

Станкович руководил «Црвеной звездой» в период с декабря 2019 по август 2022 года. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Сербии.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.