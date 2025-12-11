Жерсона обвинили в том, что в «Зените» он играет «полушагом»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Кириллом ЛЕГКОВЫМ прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Жерсона.

© ФК «Зенит»

– Единственное, у него получилось попасть издали в створ ворот «Акрона» в последнем матче. А так, как играл полушагом, так и играет, – считает Канищев.

– Первый гол в чемпионате забил в 18–м туре.

– Видно, что игрок – классный, запаса мастерства у него – на троих. Но что-то мешает ему играть за «Зенит», выкладываться на сто процентов.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле. Сумма трансфера составила 25 млн евро. Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне Жерсон провел 15 матчей и забил 2 гола.

Полное интервью читайте здесь.