Тарханов назвал самого сильного русского нападающего

Александр Тарханов назвал Константина Тюкавина из «Динамо» сильнейшим российским нападающим.

В 10 матчах сезона РПЛ на счету форварда 2 гола и 1 ассист.

— Тюкавин уже набрал форму?

— Он интересный футболист. Он, может, еще не набрал форму, но уже неплохо выглядит. Он самый сильный русский нападающий на сегодняшний день, — сказал заслуженный тренер России.

