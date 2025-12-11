Легендарный футболист назвал лучший клуб РПЛ

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что «Краснодар» является лучшим клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025 года, передает «Советский спорт».

© Газета.Ru

«Если говорить о лучшей команде уходящего года, то я назову «Краснодар». Они провели практически все матчи первого круга с очень хорошей игрой. Лучший тренер — Мурад Мусаев», — сказал Быстров.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» идет на первом месте, набрав 40 очков после 18 туров.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.