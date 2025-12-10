Защитник "Зенита" оценил текущие результаты команды

Центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип дал оценку текущим результатам команды.

© Rusfootball

"Все помнят, как в прошлом году в двух последних матчах осенней части мы уступили "Крыльям Советов" и "Акрону". Сейчас набрали шесть очков и обыграли тот же "Акрон". В связи с этим испытываем некоторое облегчение. Считаю, в целом первый этап чемпионата провели неплохо. В новом году вернемся с новыми силами. И обязательно поборемся за чемпионство", - цитирует Алипа "Матч ТВ".

В 18 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:0, тольяттинцы более 70 минут играли в меньшинстве после удаления защитника Йонуца Неделчару. Тольяттинский клуб обратился в ЭСК РФС по удалению своего футболиста во встрече с петербуржцами.

После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками и отстает от "Краснодара" на 1 балл. По итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны, петербуржцы завоевали серебряные медали чемпионата.