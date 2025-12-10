19-летнюю футболистку нашли мертвой

Футболистка студенческой команды Университета Райса в США Клэр Трейси ушла из жизни в возрасте 19 лет. Об этом сообщил Daily Mail.

Отмечается, что Клэр Трейси скончалась в воскресенье, 7 декабря. Причина смерти не разглашается, однокурсникам Трейси была предложена психологическая помощь. Сообщается, что тело Трейси было найдено в жилом комплексе за пределами кампуса, в двух кварталах от университета.

По словам администрации учебного заведения, Клэр Трейси поступила в Университет Райса осенью 2024 года из Меномони-Фоллс (Висконсин) и была активной студенткой, она была талантливой спортсменкой, которая привела свою среднюю школу ко многим чемпионским титулам.