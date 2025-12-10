Непомнящий назвал лучшего нападающего в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал нападающего, которого считает лучшим в чемпионате России.

— Джон — самый сильный нападающий РПЛ сейчас?

— Да. Даку уступает ему, хотя тоже хорош. Кордоба — лучший нападающий РПЛ, он вне конкуренции, - приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 24 матча и отметился 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 12 миллионов евро.

После 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками в своем активе.