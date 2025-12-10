Слишкович оценил игру «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович оценил уровень игры «Зенита». Он считает, что футбол сине-бело-голубых нельзя назвать доминирующим, игра команды Сергей Семака не вызывает «вау-эффект».

