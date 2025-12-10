Быстров высказался о возможном переходе Баринова в ЦСКА

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.

"То, что Баринов — легенда клуба, свой воспитанник, всю футбольную жизнь отдал "Локомотиву", никто про это не подумает. Никому этот 1 миллион евро не нужен, здесь нельзя усиливать конкурента. Будут изо всех сил делать, чтобы и Баринова не отдать, и насрать сопернику. Так было с Круговым в "Зените", когда его отправили во вторую команду. Я бы так не сделал, потому что я нормальный", - сказал Быстров в видео на YouTube-канале "О, родной футбол!".

Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов не будет продлевать контракт с клубом и на правах свободного агента перейдет в ЦСКА. Соглашение футболиста с "железнодорожниками" истекает летом 2026 года. Также сообщалось, что "армейцы" предложат "Локомотиву" около 1 миллиона евро, чтобы переход полузащитника состоялся уже в зимнее трансферное окно.

Всего на счету Дмитрия Баринова 274 матча за "Локомотив" во всех турнирах, 13 забитых мячей и 27 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 9 миллионов евро.