Капитан «Ливерпуля» высказался о ситуации с Салахом

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ситуации с одноклубником Мохамедом Салахом после победы над «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.

Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше». Футболист не был включен в заявку на матч ЛЧ.

О Мо Салахе

«Это непросто, это сложная ситуация, в которой мы все оказались. Между Мо и клубом происходят разные вещи, и сегодня его здесь нет, такова реальность. Я не думаю, что что-то изменилось в плане нашей сосредоточенности и решимости».

О том, должен ли Салах извиниться

«Не я должен говорить, что кто-то должен извиняться. Это он высказывал свои чувства в течение последних нескольких дней. С этим должен разобраться клуб, очевидно, и я тоже. Сосредоточенность была прежней, больше ничего не изменилось. Он тренировался как всегда. Реальность также такова, что Мо скоро уезжает в Африку. Я знаю его очень давно, мы хорошие друзья, и мы пережили взлеты и падения. Мы общаемся, и подобные вещи останутся внутри, как и должно быть. Мы должны подготовиться и противостоять внешнему шуму. Самое важное – это разговаривать друг с другом. Нужно восстановиться и быть готовыми к «Брайтону». Нужно радоваться хорошим моментам и наслаждаться ими, иначе какой смысл в победе? Мы остаемся здесь на ночь, нам нужно хорошо выспаться и хорошо поесть. Мы стараемся никогда не впадать в эйфорию и не впадать в уныние», – сказал ван Дейк после матча.

«Ливерпуль» примет «Брайтон» в 16-м туре АПЛ в субботу.