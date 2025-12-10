В "Урале" прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном переходе Максима Воронова в ЦСКА.

"Я ничего не знаю о переходе Воронова в ЦСКА. Ничего не подписано, никто никуда не перешел. Спросите у тех, кто пишет об этом. С ЦСКА нет никаких переговоров", - цитирует Иванова Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что форвард екатеринбургского "Урала" Максим Воронов в зимнее трансферное окно перейдет в ЦСКА и подпишет контракт до 2030 года.

На счету 18-летнего нападающего в текущем сезоне 14 матчей в Первой Лиге в составе "шмелей" и 4 забитых мяча.

По итогам 18 сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе.