В "Урале" прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА

В "Урале" прокомментировали возможный переход нападающего в ЦСКА
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном переходе Максима Воронова в ЦСКА.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что форвард екатеринбургского "Урала" Максим Воронов в зимнее трансферное окно перейдет в ЦСКА и подпишет контракт до 2030 года.
На счету 18-летнего нападающего в текущем сезоне 14 матчей в Первой Лиге в составе "шмелей" и 4 забитых мяча.
По итогам 18 сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе.