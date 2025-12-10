Нападающий «Манчестер Юнайтед» интересен «Роме»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе по-прежнему интересен «Роме».

По данным Sky Sport, римский клуб намерен усилить атакующий потенциал, и главный тренер Джан Пьеро Гасперини хочет заполучить нового игрока уже в первые дни января. Зиркзе, ранее выступавший за «Болонью», считается основным кандидатом.

Римляне ведут переговоры с «МЮ», предлагая аренду с правом выкупа, который станет обязательным при достижении определенных условий. Однако английский клуб, внимательно следящий за интересом «Ромы», предпочел бы продать нидерландца.

В нынешнем сезоне Зиркзе провел 8 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Полная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.