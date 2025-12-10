«Балтика» объявила о выкупе контракта вратаря «Пари НН»

Пресс-служба «Балтики» объявила о выкупе контракта вратаря «Пари НН» Ивана Кукушкина, который присоединился к калининградцам на правах аренды в конце 2024-го. Кукушкин — воспитанник «Газпром»-Академии.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Пари НН» достигнута договорённость о полноценном трансфере Ивана Кукушкина. Наш клуб активировал опцию выкупа вратаря! Новый контракт с игроком рассчитан до 10 июня 2028 года! Ваня стал балтийцем в конце 2024 года. Напомним, он является воспитанником «Газпром»-Академии. В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за юношеский «Зенит» в ЮФЛ-1, а в феврале 2020-го отправился в аренду в «Звезду». В феврале 2021 года Иван пополнил ряды «Уфы», а спустя два года перешёл в «Пари НН» на правах свободного агента. За «Балтику» Кукушкин провёл уже три встречи, все — в Кубке России. На его счету один «сухарь» и победный пенальти в серии с ЦСКА в конце сентября! Поздравляем Ваню с новым этапом профессиональной карьеры и желаем развития и побед вместе с балтийцами», — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».