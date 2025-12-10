Состоялась торжественная церемония открытия бюста Черенкова

Бюст Федора Черенкова торжественно открыли в московской школе
Торжественная церемония открытия бюста бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова состоялась в корпусе начальных классов общеобразовательной школы № 384 в Москве.
Как сообщает корреспондент «Матч ТВ», в мероприятии приняли участие скульптор, почётный член Российской академии художеств Вячеслав Пилипер, создавший бюст Черенкова, советник президента Российского футбольного союза Сергей Куликов, бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов, бывший защитник московского клуба Владимир Сочнов, бывший вратарь «красно‑белых» и московского «Динамо» Алексей Прудников, бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов.
Рекордсмен «Спартака» по количеству проведенных матчей (494) Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. Он является четырехкратным чемпионом страны, бронзовым призером Олимпийских игр.