Глава Дагестана анонсировал реформы в «Динамо» Мх

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов анонсировал реформы в махачкалинском "Динамо" после ухода главного тренера Хасанби Биджиева.

© ФК "Динамо" Мх

"Ситуация сегодня неоднозначная. Несмотря на период подъема, когда мы входили в первую десятку, сейчас находимся в зоне стыковых матчей. У нас есть реальные возможности развития клуба, и для их реализации нужно создать организационное ядро. Все, что касается бюджета и расходов клуба, должно быть прозрачно. Нужна централизованная структура управления — финансы, материальная база, работа с болельщиками и медиапространством должны быть объединены в единую вертикаль", — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Республики Дагестан.

После завершения первой части сезона РПЛ махачкалинское "Динамо" расположилось на 13-м месте в турнирной таблице. За 18 туров чемпионата России команда набрала 15 очков. В воскресенье, 7 декабря махачкалинцы уступили "Пари НН" со счетом 0:1.

После этой встречи Хасанби Биджиев принял решение покинуть пост главного тренера команды. Во вторник, 9 декабря руководство клуба приняло отставку специалиста. Он работал в махачкалинском "Динамо" с 2023 года.