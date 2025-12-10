«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого потерпел очередное поражение

Завершился матч Элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались японский «Санфречче Хиросима» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды играли на стадионе «Эдион Пис Уинг» в Хиросиме (Япония). «Санфречче Хиросима» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол забил защитник хозяев Хаято Араки на 78-й минуте.

«Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточного региона Элитной Лиги чемпионов АФК. Команда набрала четыре очка за шесть матчей. «Санфречче Хиросима» располагается на третьей строчке, заработав 11 очков. На первом месте находится японский «Виссел Кобе» (13).