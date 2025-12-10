Экс-вингер «Реала» предположил, почему не получил «Золотой мяч»

Экс-вингер «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл допускает, что не завоевал «Золотой мяч» из-за недостатка популярности в СМИ.

© Sports.ru

– Думаешь ли ты, что недостаточная медийность помешала тебе получить индивидуальные награды, такие как «Золотой мяч»?

– Я полагаю, что тут гораздо больше всего, чем просто выступления на поле. Это связано с имиджем, поэтому у СМИ, безусловно, будут фавориты – дело не только в футболе. Хотелось бы, чтобы это было так, но нет. Думаю, никто этого не станет отрицать.

– Твоим наивысшим результатом в борьбе за «Золотой мяч» было шестое место в 2016 году, после того как ты вывел Уэльс в полуфинал Евро и помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов у «Атлетико Мадрид».

– Правда? Я этого не знал. Думал, что в некоторые годы я был выше в рейтинге. Я знал, что играю как один из лучших в мире, но мне не нужно было подтверждение от других – я знал, что делаю.

Индивидуальные награды никогда не были для меня чем-то особенным. Я никогда не думал в детстве: «О, я хочу выиграть «Золотой мяч». Ни на секунду, – заявил Бэйл.