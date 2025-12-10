Орлов предположил, может ли Семак возглавить сборную Бразилии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, может ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак в будущем возглавить сборную Бразилии.

— Мог бы Семак возглавить сборную Бразилии?

— (Смеётся). Ну, по опыту работы с бразильцами… Но подождите, он ещё должен стать чемпионом с этими бразильцами. Однако нет, это из области фантазии, улыбка. Но тренером сборной России, я думаю, он будет, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, Сергей Семак во главе «Зенита» шесть раз становился чемпионом России. В составе петербуржского клуба традиционно играет большое количество легионеров.