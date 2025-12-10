Экс‑футболист «Реала» возглавил сборную Киргизии

Бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Киргизии, сообщает пресс‑служба Киргизского футбольного союза.

Соглашение рассчитано на один год и один месяц. В случае успешного выступления сборной на Кубке Азии 2027 года контракт будет продлен еще на три года.

Просинечки в 1998 году завоевал бронзу чемпионата мира в составе сборной Хорватии.

Ранее 56‑летний специалист возглавлял сборные Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Черногории, работал в команде Хорватии, а также был главным тренером ряда европейских клубов.