Комментатор Генич предположил, какое будущее ждет тренера "Динамо"

Комментатор Константин Генич предположил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что тренера Ролана Гусева оставят в московском «Динамо».

«А мне почему-то кажется, что Гусева оставят. В Гусева они в клубе верят, он свой, воспитанник, ему надо набраться того самого опыта. Учитывая, что уже этот сезон бессмысленный и беспощадный для «Динамо», может быть, до лета они оставят его», — сказал Генич.

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».