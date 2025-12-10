Мбаппе вошел в заявку на матч ЛЧ

Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе вошел в заявку команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против английского футбольного клуба "Манчестер Сити". Об этом сообщила пресс-служба "Реала".

Ранее журналистка Аранча Родригес сообщила, что Мбаппе может пропустить матч с "Манчестер Сити" из-за мышечного дискомфорта в левой ноге. Во вторник футболист не участвовал в тренировке команды.

Мбаппе 26 лет, нападающий подписал контракт с "Реалом" на правах свободного агента 3 июня 2024 года. В текущем сезоне француз провел 21 матч в разных турнирах, забив 25 голов и отдав 4 голевые передачи.

Матч "Реала" с "Манчестер Сити" пройдет 10 декабря в Мадриде, встреча начнется в 23:00 мск.