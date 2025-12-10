Экс-вингер Бэйл высказался о критике в «Реале»

Экс-вингер «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл порассуждал о своем пребывании в мадридском клубе и критике за предполагаемый упор на игру в гольф.

– А что пошло не так в твоей карьере в «Реале»?

– Очевидно, многие игроки едут в Мадрид, чтобы стать «галактико», но я поехал туда играть в футбол, поэтому то, чего я добился как валлийский игрок за границей, было просто невероятным. Я всегда выигрывал в решающие моменты.

Что касается остального… На самом деле я не так уж много играл в гольф. Но поскольку люди верят тому, что читают, они создали образ, который мне не свойственен. Вероятно, я был виновен в том, что не защищал себя. В некотором смысле я был немного наивен, пожалуй, это правильное слово, когда ехал в Мадрид и не понимал всей серьезности этого.

– Оглядываясь назад, изменил ли бы ты что-нибудь?

– Я просто не думаю, что испанские СМИ знают, кто я. Возможно, это моя вина, что я никогда им об этом не рассказывал, но я никого не впускал в свою жизнь, чего я и [хотел]. Я был убежден, что футбол и моя жизнь – это две разные вещи. Я бы никогда этого не изменил, – заявил Бэйл.