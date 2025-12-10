Министр спорта РФ признал наличие проблем с судейством в футболе

Проблемы с судейством в футболе существуют, возможно создание единого оператора по судейству. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее была создана комиссия Олимпийского комитета России по спортивному судейству, ее возглавил Аркадий Ротенберг.

"Конечно, очень много обращений и писем по судейству, по судейским ошибкам, вообще по поведению на поле. Поэтому Олимпийский комитет России как орган, объединяющий все федерации, включая РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС), принял решение создать профильную комиссию, чтобы выработать внутри нее решения вместе с профессиональным сообществом. Федерации по олимпийским видам спорта направили своих специалистов в состав комиссии и теперь обсуждают под председательством Аркадия Романовича Ротенберга, куда двигаться", - сказал Дегтярев.

"В первом приближении мы видим создание оператора, который бы получал ресурсы из федераций и лиг и из них оплачивал работу судей, самостоятельно назначал арбитров, разбирал конфликтные ситуации, организовывал обучение. Ведь сегодня судьи работают по договорам гражданско-правового характера. Цель - вот эту коррупциогенную связку лига - федерация - клуб - судья разорвать. При этом судей надо как-то объединить, например, создать судейскую палату, единого оператора. Может быть, ввести какие-то дополнительные надбавки судьям, чтобы не было у них искушения", - добавил министр.

Он также отметил, что пока нет сроков создания оператора.