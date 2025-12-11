Березуцкий возглавил «Урал»

Василий Березуцкий назначен на должность главного тренера «Урала», сообщает пресс‑служба екатеринбургского футбольного клуба.

© ПФК ЦСКА

Сроки действия контракта с 43‑летним специалистом не уточняются.

— Футбольный клуб «Урал» принял решение назначить на пост главного тренера Василия Березуцкого. Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера «Урала» и решить главную задачу сезона — вернуться в РПЛ, — говорится в тексте пресс‑релиза.

Последним местом работы Березуцкого был азербайджанский «Сабах», который он покинул в июне. Также ранее он работал помощником главного тренера в ЦСКА, «Краснодаре» и «Шанхай Шэньхуа».

После 21 тура «Урал» с 41 очком располагается на второй позиции турнирной таблицы Первой лиги. В понедельник екатеринбургский клуб покинул Мирослав Ромащенко, возглавлявший команду с лета.

Прямые трансляции матчей ПАРИ Первой лиги смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.