Женщина впервые будет руководить клубом в немецком профессиональном футболе.

«Лейпциг» назначил Татьяну Хаэнни на должность генерального директора.

Хаэнни возглавит управленческую команду клуба, в которую также входят Йоханн Пленге (вопросы бизнеса), Флориан Хопп (административные вопросы) и Марсель Шефер (спортивные вопросы).

«Мы чрезвычайно рады, что нам удалось привлечь Татьяну Хаэнни, сильного лидера, на должность генерального директора «Лейпцига». В ходе наших переговоров она произвела на нас и руководящий орган клуба впечатление своим опытом, сочетанием специальных знаний, лидерских качеств и стратегического мышления. Мы ожидаем, что это придаст новый импульс и обеспечит нам хорошую подготовку к будущему и позволит продолжать удовлетворять растущие потребности», – заявил председатель наблюдательного совета «Лейпцига» Оливер Минцлафф.

Татьяна – бывшая футболистка. В качестве игрока Хаэнни провела 23 матча за сборную Швейцарии. После завершения игровой карьеры она работала в УЕФА, ФИФА и Швейцарской футбольной ассоциации, среди прочих организаций. До недавнего времени она занимала должность главного спортивного директора Национальная женская футбольная лига (NWSL) в США.