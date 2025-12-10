Гершкович выделил лучших тренеров РПЛ

Чемпион СССР по футболу, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович в разговоре «Матч ТВ» выделил лучших тренеров МИР РПЛ в 2025 году.

© Матч ТВ

После 18 туров «Краснодар» Мурада Мусаева занимает первое место в таблице, набрав 40 очков. Следом идут петербургский «Зенит» Сергея Семака (39 очков) и московский «Локомотив» Михаила Галактионова (37). «Балтика» Андрея Талалаева с 35 очками занимает пятую строчку.

— Кто лучший тренер РПЛ в 2025 году?

— Хорошая работа в «Краснодаре» у Мусаева и в «Балтике» у Талалаева. Учитывая, что уровень игроков у «Балтики» значительно слабее, он определяющим образом выбрал как раз ту тактику, которая соответствует уровню футболистов. У них хорошее функциональное состояние, видно, что это коллектив. Главное — умение тренера создать коллектив и грамотно им управлять. Вот это у Талалаева просматривается красной строкой. Миша Галактионов тоже очень хорошо работает. В общем, приятно, что это российские ребята. Многие критикуют Семака, но я доволен, как он работает, — сказал Гершкович «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.