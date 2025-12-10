Защитник «Альмерии» пьяным попал в ДТП

Защитник «Альмерии» Аридане Эрнандес принес извинения за то, что спровоцировал ДТП.

36-летний центральный защитник попал в скандальный инцидент на своем личном автомобиле, черном Porsche Cayenne, когда выезжал из ночного клуба недалеко от своего дома.

Во время поездки футболист врезался в три припаркованных на улице автомобиля. Позже он спровоцировал несколько инцидентов на своей парковке и скрылся. Полиция была вынуждена выехать на место происшествия и к нему домой для расследования. Тест на алкотестере показал превышение допустимой нормы в три раза, и игрок был арестован. Через несколько часов его отпустили до ускоренного судебного разбирательства.

Спустя четыре дня после инцидента клуб из Сегунды опубликовал первое заявление. Генеральный директор Мохамед Эль Асси подтвердил, что игрок был наказан в соответствии с внутренним регламентом команды: «Как только мы узнали о случившемся, мы встретились с Аридане, и я сказал ему, что мы не поддерживаем того, что он сделал. Это была серьезная ошибка, и мы должны применять наши внутренние правила в таких случаях. Мы также должны были услышать его реакцию, и с самого начала он проявил раскаяние».

Затем сам Эрнандес выразил сожаление по поводу произошедшего. Во время интервью клубным медиа игрок расплакался.