Защитник «Альмерии» пьяным попал в ДТП

Защитник «Альмерии» Эрнандес пьяным врезался в 3 машины на дороге и вызвал ДТП на парковке. Он плакал, извиняясь: «Это урок. Нельзя садиться в машину, если выпил»
Защитник «Альмерии» Аридане Эрнандес принес извинения за то, что спровоцировал ДТП.
36-летний центральный защитник попал в скандальный инцидент на своем личном автомобиле, черном Porsche Cayenne, когда выезжал из ночного клуба недалеко от своего дома.
Во время поездки футболист врезался в три припаркованных на улице автомобиля. Позже он спровоцировал несколько инцидентов на своей парковке и скрылся. Полиция была вынуждена выехать на место происшествия и к нему домой для расследования. Тест на алкотестере показал превышение допустимой нормы в три раза, и игрок был арестован. Через несколько часов его отпустили до ускоренного судебного разбирательства.
Спустя четыре дня после инцидента клуб из Сегунды опубликовал первое заявление. Генеральный директор Мохамед Эль Асси подтвердил, что игрок был наказан в соответствии с внутренним регламентом команды: «Как только мы узнали о случившемся, мы встретились с Аридане, и я сказал ему, что мы не поддерживаем того, что он сделал. Это была серьезная ошибка, и мы должны применять наши внутренние правила в таких случаях. Мы также должны были услышать его реакцию, и с самого начала он проявил раскаяние».
Затем сам Эрнандес выразил сожаление по поводу произошедшего. Во время интервью клубным медиа игрок расплакался.
«Я хочу извиниться перед «Альмерией», тренерским штабом, Мохамедом Эль Асси, [спортивным директором] Жоау Гонсалвешем, моими партнерами по команде и болельщиками, потому что я совершил ошибку, которую нельзя было допустить. Тот статус, который имеет «Альмерия», этого не заслуживает. Слава богу, поблизости не было людей, и я приношу извинения владельцам транспортных средств, пострадавших после того, что я спровоцировал. Я здесь, чтобы попросить прощения и поговорить с тем, с кем необходимо. С самого начала я рассказал об этом тренеру, штабу и всей команде, поскольку они моя вторая семья, те, кто изо дня в день работает над тем, чтобы клуб был там, где он заслуживает. Это была ошибка, и это урок для парней, которые только начинают заниматься футболом. Нельзя садиться в машину, если ты что-то выпил», – сказал Эрнандес.
