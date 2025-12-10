Быстров: у воспитанников "Зенита" не хватает мозгов

Бывший футболист "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о том, чего не хватает воспитанникам академии питерцев, чтобы зацепиться в основной команде.

© Rusfootball

Быстров является воспитанником "Зенита". За первую команду сине-бело-голубых он выступал c 2002-го по 2005-й, а также с 2009 по 2013 год.

"Шанс есть у каждого, но нужно пахать и включать голову. А у многих банально не хватает мозгов, чтобы полностью отдаться футболу на те 2–3 года, когда решается все. Они мягкие, обидчивые, без стержня, вешают нос, тренируются хреново. Так и заканчивается их карьера", — передает слова Быстрова "Фонтанка".

В составе "Зенита" Владимир Быстров провел 197 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач, выиграв с командой два чемпионских титула и Кубок России, а также Кубок Премьер-лиги.