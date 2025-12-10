Футбольный агент рассказал о будущем Кисляка и Батракова

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о возможных трансферах двух полузащитников Матвея Кисляка и Алексея Батракова этой зимой.

«Думаю, этой зимой и Кисляк и Батраков останутся в своих клубах. Интерес к ним из Европы безусловно есть, но он преобразуется во что-то серьёзное только летом, когда клубы будут готовы к серьёзным изменениям» - сказал Барбоза.

В сезоне 2025/26 годов Матвей Кисляк провёл за армейцев 26 игр, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи. Трансферная стоимость полузащитника ЦСКА оценивается в 16 млн евро.

Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков в нынешнем сезоне РПЛ провёл 17 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передачи. Батраков идёт на первом месте в гонке бомбардиров РПЛ. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста оценивается в 23 млн евро.

Ранее агент Батракова Владимир Кузьмичёв говорил о возможности перехода хавбека в европейский клуб.