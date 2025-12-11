Выяснилось, когда «Динамо» Мх назначит нового тренера

Махачкалинское «Динамо» назначит нового главного тренера до наступления 2026 года. Об этом заявил гендир клуба Шамиль Газизов.

© ФК «Динамо» Мх

«Думаю, до Нового года решение будет принято. Я на это очень сильно надеюсь. Найти нового тренера надо обязательно до сборов», – сказал Газизов.

После поражения «Пари НН» в домашнем матче 18-го тура РПЛ (0:1) экс-тренер махачкалинцев Хасанби Биджиев принял решение подать в отставку. С 20-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве. Клуб не планировал увольнять специалиста.

Биджиев вывел команду в РПЛ в сезоне-2023/24 и сохранил прописку в лиге в сезоне-2024/25 (11-е место). В текущем розыгрыше команда идет в 13-й (зона стыковых матчей) с 15 очками и отставанием два очка от спасительного 12-го места.

«Динамо» – худшая команда лиги по количеству забитых мячей – восемь после 18-го тура.