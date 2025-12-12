Экс-вратарь "Зенита" выделил разочарования первой части сезона РПЛ

Бывший вратарь "Зенита" и московского "Динамо" Роман Березовский рассказал, какие команды разочаровали его в первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

© Rusfootball

"Разочаровали команды, которые находятся внизу таблицы. "Сочи" не соответствует уровню РПЛ, не очень хорошо укомплектован, игроки в себя не верят. "Пари НН" тоже должен укрепляться. Да, начали набирать очки, но не скажу, что это было убедительно. Если эти команды хотят остаться, им надо усиливаться", — сказал Березовский в беседе с "Чемпионатом".

После 18 туров чемпионата России места в зоне стыков занимают "Динамо" Махачкала (13-е место, 15 очков) и "Пари НН" (14-е место, 14 очков), в зоне вылета — "Оренбург" (15-е место, 12 очков) и "Сочи" (16-е место, 9 очков).

Чемпионат России вернется после зимней паузы в конце февраля 2026 года.