Ивич отказался возглавить «Динамо»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отказался от работы в «Динамо».

По информации Sport24, спортивный директор бело-голубых Желько Бувач контактировал с сербским специалистом на предмет работы в московском клубе. Ивич ответил отказом – он планирует доработать до конца сезона в «Аль-Айне» и выиграть чемпионат ОАЭ. Его команда лидирует в турнирной таблице после 8 туров.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко после 18 туров. В ноябре команду покинул Валерий Карпин, исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.