"Зенит" может лишиться зимой своего защитника.

Центральный защитник "Зенита" Нино достиг устной договоренности о зимнем трансфере в "Флуминенсе". Об этом сообщает издание O Globo. Отмечается, что бразильский клуб сделает предложение по переходу игрока после вступления в должность своего нового президента.

28-летний Нино перешел в "Зенит" из "Флуминенсе" в январе 2024 года. Его нынешний контракт с петербургским клубом действует до конца июня 2028-го. В текущем сезоне бразилец провел в составе сине-бело-голубых 17 матчей в РПЛ и Кубке Росси, забил один гол и сделал одну голевую передачу.