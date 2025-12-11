Газзаев назвал лучшего нападающего России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «Матч ТВ» назвал футболиста Джона Кордобу лучшим нападающим РПЛ.

Кордоба в нынешнем сезоне РПЛ провел за «Краснодар» 16 матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.

— Кордоба — лучший нападающий РПЛ, просто потрясающий игрок. Есть еще Даку, но он, мне кажется, немножко недисциплинированный. Есть, конечно, и Кисляк, и Глебов, и Батраков, но выделил бы Кордобу — это футболист высокого уровня, форвард современной формации. Держит мяч, индивидуально сильный, скорость хорошая, классная реализация… Таких футболистов считанные единицы! — сказал Газзаев «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 40 очков и занимает на первое место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после возобновления сезона команда сыграет с «Ростовом».

