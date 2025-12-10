"Ливерпуль" победил в гостях "Интер" после отстранения от команды Салаха

Старт шестого тура общего этапа Лиги чемпионов подарил немало неожиданных результатов. Угодивший в большой кризис английский "Ливерпуль" во многом сенсационно победил в гостях финалиста предыдущего розыгрыша турнира - итальянский "Интер" (1:0). На 88-й минуте с пенальти отличился венгр Доминик Собослаи.

Нынешний сезон - пожалуй, самый сложный для "Ливерпуля" за последние годы. Команда откровенно провалила начало сезона в национальном первенстве, новички, купленные за сумму более чем 300 миллионов евро, не оправдывают ожиданий, да и в Лиге чемпионов далеко не все гладко. В предыдущей встрече в еврокубках "красные" на своем поле проиграли с унизительным счетом 1:4 нидерландскому ПСВ. А на выходных подопечные Арне Слота упустили три очка в выездном матче Премьер-лиги с "Лидсом" (3:3), ведя 3:1. И как раз после ничьей в Лидсе нагрянул скандал.

Легенда "Ливерпуля", один из лучших бомбардиров в истории "мерсисайдцев" Мохаммед Салах публично раскритиковал руководителей клуба, а также главного тренера команды Арне Слота. Египтянин не согласен с ролью запасного и считает, что он должен появляться в старте. Резкие выпады Салаха не остались без реакции: почти все эксперты указали на неправоту форварда. Слот и вовсе исключил Салаха из заявки на матч с "Интером". Неясно, сыграет ли еще египтянин за команду.

И вот в такой ситуации "Ливерпуль" выигрывает в Милане, хотя большую часть встречи инициативой владели хозяева. "Интер" упустил ряд верных моментов, "красные" же дотерпели и взяли свое. Благодаря победе "мерсисайдцы" как минимум на сутки поднялись в топ-8 таблицы. Напомним, что напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов выходят восемь лучших команд групповой стадии.

Конечно, практически все вопросы Слоту и игрокам "Ливерпуля" были не об игре с "Интером", а о ситуации с Салахом. По словам рулевого "красных", он все еще не решил, попадет ли египтянин в заявку на субботнюю встречу с "Брайтоном".

- Мне сложно сказать, выйдет ли Салах на поле в следующем матче. У нас выдались эмоциональные дни. Пропустить на последних секундах от "Лидса" - большой удар. А то, что произошло потом (интервью Салаха - Прим. "РГ"), также не прошло бесследно для команды. Прекрасно понимаю: теперь меня все будут спрашивать о Салахе. Все люди совершают ошибки, но понимает ли футболист, что он был неправ? Это уже другой вопрос, ответа на который у меня нет, - загадочно отметил Слот.

По информации британской прессы, звезды "Ливерпуля" в этой истории встали на сторону Салаха. Якобы им самим не нравится стиль работы Слота и они ждут его отставки. Впрочем, публично игроки высказываются обтекаемо, без конкретики, при этом подчеркивая, что Салах остается важной фигурой в команде.

- Очень сложная ситуация. Речь об одном из величайших игроков, когда-либо выступавших за "Ливерпуль", - Салахе. Мы оба перешли сюда летом 2017 года. В коллективе мы все вместе - так было и будет, - подчеркнул один из ветеранов "красных" шотландец Эндрю Робертсон.

Что касается "Интера", то "черно-синие" потерпели второе поражение подряд в Лиге чемпионов и рискуют завершить тур вне первой восьмерки.

- Ожидали напора и агрессии от соперника. Начинали медленно, но потом стали играть лучше. Старались продолжить начатое в том же духе, но к концу матча сил у нас оставалось все меньше и меньше. Впереди еще две встречи - в них нам нужно будет исправляться, - заявил тренер миланской команды Кристиан Киву.Салах публично раскритиковал руководство и тренера "красных". Возможно, он уже больше не сыграет за английскую команду

Из других событий стоит отметить поражение английского "Челси" в гостях от итальянской "Аталанты" - 1:2. "Синие" вели в счете к 55-й минуте благодаря голу Жуана Педро, но голы Джанлуки Скамакки и Шарля де Кетеларе принесли бергамаскам важнейшие три очка.

После яркой победы над "Барселоной" (3:0) лондонцы сдали. Они не могут выиграть вот уже четыре матча подряд во всех турнирах. Главный тренер "аристократов" Энцо Мареска считает, что дело в плотном графике и усталости.

- Мы играем каждые два дня, и вероятно, этот факт сказывается. Нам просто нужно начать побеждать как можно скорее, чтобы вернуть уверенность. Против "Аталанты" старались действовать агрессивно, но после того, как они забили первый мяч, нам стало сложнее. Результат несправедлив, парни заслуживали большего, - считает Мареска.

"Аталанта" удивила. Бергамаски в нынешнем сезоне крайне неудачно выступают в итальянском первенстве, но при этом уверенно выглядят в Лиге чемпионов. В "серии "А" команда идет на 12-м месте, одержав в 14 турах лишь три победы, в то время как в главном еврокубковом турнире подопечные Раффаэле Палладино расположились на третьей строчке в общей таблице, выиграв уже четыре матча.

- Это был волшебный вечер. Одолеть такого соперника как "Челси", да еще и при своих болельщиках - это дорогого стоит. Команда полностью выложилась на поле, равнодушных не было. Если продолжим в том же духе, то и в чемпионате Италии дела наладятся, - полагает Палладино.

Натужные победы одержали "Бавария" и "Барселона". Обе команды уступали в счете в домашних матчах с португальским "Спортингом" и немецким "Айнтрахтом" соответственно, но вырвали три очка - 3:1 и 2:1.

"Бавария" выиграла пять из шести встреч в нынешней Лиге чемпионов и осталась на второй строчке в таблице. Один из голов мюнхенцев в свой актив записал 17-летний Леннарт Карл, ставший самым молодым футболистом в истории, забившим в трех матчах подряд.

- Леннарт всегда опасен. Честно говоря, у него были и более удачные игры, чем со "Спортингом", но он всегда на высоте. Когда у Карла появляются моменты, он их не упускает. Это важно для нас. Удивительно, что в таком возрасте Леннарт представляет такую угрозу. Хороший прогресс, - сказал главный тренер "Баварии" Венсан Компани.

"Барселона" одолела "Айнтрахт" благодаря дублю французского защитника Жюля Кунде. Несмотря на победу, каталонцы с десятью баллами продолжают идти вне топ-8 и всерьез рискуют не попасть напрямую в 1/8 финала.

- Очень важная победа. Мы снова в деле, хоть и было непросто. Нужно в оставшихся двух турах набрать шесть очков и дальше смотреть, как сыграют наши конкуренты по борьбе за выход в плей-офф, - рассказал на пресс-конференции тренер "Барселоны" Ханси Флик.

Отметим также гостевую победу мадридского "Атлетико" над ПСВ из Эйндховена со счетом 3:2. Испанский клуб выиграл третий матч подряд в общем этапе. Очередной мяч забил лучший бомбардир "матрасников" в этом сезоне Хулиан Альварес: всего во всех соревнованиях аргентинец провел 21 встречу и отличился 11 раз.

Перед вечерними матчами в среду в общей таблице лидировали: "Арсенал", "Бавария" - по 15 очков, "Аталанта" - 13, "Пари Сен-Жермен", "Интер", "Реал", "Атлетико", "Ливерпуль" - по 12.