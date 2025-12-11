Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера.

"Считаем Березуцкого сильным специалистом. Молодой тренер, который на долгие годы может принести пользу "Уралу". У него задача напрямую выйти в РПЛ, если нет, зачем тогда мы меняли тренера?" - цитирует Иванова Metaratings.

Сегодня, 11 декабря, екатеринбургский "Урал" объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера, ранее наставником уральцев был Мирослав Ромащенко.

Ранее Василий Березуцкий был главным тренером "Сабаха", а также помощником главного тренера в "Шанхай Шэньхуа", ЦСКА, "Краснодаре" и голландском "Витессе". После 21 сыгранного тура екатеринбургский "Урал" располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 41 баллом в своем активе.