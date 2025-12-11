Что будет с Салахом в «Ливерпуле» после скандала?

Прошло уже несколько дней, но тема Салаха никуда уходит. Во многом потому, что непонятно будущее футболиста. Мы уже рассказывали подробно, что нападающий наговорил в интервью, и отдельно объясняли, в чём именно неправа звезда «Ливерпуля». Теперь же хочется разобраться, какие вообще могут быть выходы из этой ситуации.

По информации Фабрицио Романо, в «Ливерпуль» пока не обращались ни Салах, ни его агент, ни другие клубы с какими-либо предложениями. Сообщается, что египтянин хотел бы сыграть в субботу против «Брайтона». Это же можно было при желании увидеть в том самом интервью Салаха. Он допускал, что сыграет в следующем туре. И в целом – ему явно хочется на поле.

Наверняка и клуб был бы рад, чтобы всё наладилось. Но есть нюансы. Нельзя просто взять и вернуть Салаха после его интервью, в котором он наехал и на тренера, и на руководство. В каком-то смысле нападающий противопоставил себя и партнёрам по команде, если считает, что должен играть он, а не условный Собослаи. Так какое же тут может быть решение? Важные слова произнёс Слот после матча в Милане.

«Вы говорите, что в жизни все допускают ошибки. Тогда первая вещь – считает ли футболист, что он совершил ошибку. Я не говорил, что не буду с ним общаться. Напрашивается вопрос: должно приглашение к разговору идти от меня или от него?»

Очевидно, что для нормализации отношений необходимо желание с обеих сторон. Важно понимать, что клуб до сих пор не оштрафовал игрокам (информация от того же Романо), хотя такие шаги напрашиваются. Руководство ждёт от Салаха извинений, однако есть сомнения, что они последуют. Как правило, если в таких случаях просят прощения, то делают это сразу – либо в этот же день, либо на следующий. Пока же от футболиста мы увидели лишь селфи из зала. Без каких-либо подписей.

Если обратить внимание на заявления Салаха, то они часто являются выражением возмущения. Так было и год назад, когда нападающий жаловался на отсутствие переговоров по контракту. Сюда же можно отнести (хотя это и не совсем заявление) и реакцию египтянина на критику после матча с «Айнтрахтом», когда Салах вышел лишь на 16 минут. После этого он убрал упоминания о «Ливерпуле» из профиля в соцсетях. Ещё раньше Салах не скрывал своего возмущения футбольной федерацией Египта из-за организации сборов. На нападающего подписаны 66 млн человек, и он явно в курсе, насколько значимы его слова.

Если сближения не последует в самое ближайшее время, то Салах пропустит матч с «Брайтоном», а затем в любом случае уедет на Кубок африканских наций. Велика вероятность, что тогда он уже не вернётся в «Ливерпуль», потому что в январе откроется трансферное окно. Сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов из Саудовской Аравии. Букмекеры дают этот вариант как наиболее вероятный.

Если же Салах действительно больше не сыграет за «Ливерпуль», то его последним матчем в Англии останется встреча с «Сандерлендом» (1:1), когда нападающий вышел в перерыве и голевыми действиями не отметился. Если взять тезис, что запоминается последнее, то старт этого чемпионата Салах провалил. И даже не по сравнению со своим предыдущим фантастическим сезоном, а по сравнению со средним уровнем за восемь с половиной лет в клубе. В последние месяцы статистика Салаха резко просела и по ожидаемым голам, и по реальным, и по единоборствам, и по обводкам.

Впрочем, даже если Салах больше не сыграет за «Ливерпуль», он уже установил серию рекордов в АПЛ. В том числе стал лучшим бомбардиром в истории лиги среди иностранцев (190 голов). Больше только у трёх англичан – Алана Ширера (260), Гарри Кейна (213) и Уэйна Руни (208). А ещё Салах набрал 47 очков по системе «гол+пас» в прошлом сезоне – такого не было никогда с тех пор, как в турнире играет 20 команд (то есть с сезона-1995/1996). Очевидно, что у Салаха уже не было шансов догнать по голам Иана Раша, на счету которого 346 мячей (правда, тот был центральным форвардом, а не вингером, как Салах). А вот рекорд по количеству голевых передач среди игроков «Ливерпуля» в АПЛ был совсем рядом. Сейчас по голевым передачам диспозиция такая: Стивен Джеррард – 92, Джеймс Милнер – 90, Салах – 89.