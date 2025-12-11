Экс-тренер рассказал, что может измениться в ЦСКА с приходом Баринова

Экс-тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.

"По поводу возможного прихода Баринова — игрок такого уровня даёт больше агрессии, больше лидерских качеств. Возможно, это моё предположение, трансфер такого игрока даст больше свободы Облякову. Возможно, освобождённый от оборонительной работы Обляков будет давать более качественные передачи на тех же Мусаева и Алеррандро и у них появится больше возможностей для голов", - сказал Слишкович в подкасте "Чемпионата" "Премьер-лига несправедливости".

Напомним, что контракт полузащитника Дмитрия Баринова с московским "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что футболист не будет продлевать соглашение с клубом и покинет стан "железнодорожников" на правах свободного агента. Журналист Иван Карпов сообщал, что Баринов продолжит карьеру в ЦСКА - трансфер может состояться уже этой зимой.

Всего Дмитрий Баринов провел за "Локомотив" во всех турнирах 274 матча и записал на свой счет 13 забитых мячей и 27 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 9 миллионов евро.