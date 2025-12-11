Защитник «Реала» высказался о решениях арбитра в матче с «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Рауль Асенсио оценил эпизод из матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2), в котором он упал на газон после контакта с Йошко Гвардиолом в штрафной площади «горожан».

«Я не смотрел повтор. Я почувствовал, как меня схватили, и из-за инерции я упал», – сказал Рауль Асенсио.

Футболист мадридцев также высказался о первом голе горожан, когда защитник Антонио Рюдигер оказался на газоне в борьбе с Рубеном Диашем. В этом моменте Нико О`Райли забил гол в ворота «Реала».

«У нас возникла ситуация у ворот, когда Рюдигер не смог подпрыгнуть, потому что его толкнули. Затем в наши ворота был назначен пенальти. Это судейские решения. Мы не можем на этом зацикливаться, должны сосредоточиться на футболе. Это зависит не от нас, а от судьи. И иногда решения будет принято в чужую пользу, а иногда – в нашу. Мы должны сосредоточиться на своей игре и ни на чем другом», – сказал Рауль Асенсио.

На матче работала бригада во главе с главным арбитром Клеманом Тюрпеном.