Президент «Динамо» Мх опроверг появление Керимова в совете директоров клуба

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил «Матч ТВ», что бизнесмен Сулейман Керимов не войдет в совет директоров клуба, но отметил его помощь в развитии футбола в Махачкале.

Ранее издание «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники сообщило, что Керимов войдет в совет директоров «Динамо». На текущей неделе было объявлено, что в клубе будет проведена реформа системы управления, планируется создать совет директоров.

— Сулейман Керимов помогает в развитии футбола и клуба «Динамо». Его помощь довольно серьезная и большая, но в совет директоров он не войдет. У него есть более глобальные задачи и проблемы, — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

После 18 туров МИР РПЛ «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13‑е место в турнирной таблице. Во вторник было объявлено, что попечительский совет махачкалинского клуба принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Специалист подал в отставку в воскресенье после домашнего матча 18‑го тура МИР РПЛ с «Пари НН» (0:1).

