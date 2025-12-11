Экс-футболист «Реала» прокомментировал игру команды в матче Лиги чемпионов

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович дал комментарий об игре команды в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

«Манчестер Сити» – это очень опытная команда, но «Мадрид» произвел хорошее впечатление. Мне понравилась игра команды», – сказал Предраг Миятович.

Миятович ответил, смог бы другой тренер справиться с такими результатами, как у «Реала».